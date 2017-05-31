В Сочи в горах во время поиска туристов пропал спасатель

СОЧИ, 31 мая – РИА Новости. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России ищут спасателя, который отправился на поиск попавших под камнепад туристов и пропал сам, сообщила пресс-служба отряда.
"Все дальнейшие попытки связаться с сотрудником "Горной Карусели" результата не дали. На данный момент связь с ним потеряна", — говорится в сообщении ЮРПСО МЧС РФ.
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время в горах работают спасатели, к поискам привлечены кинологические расчеты и беспилотная авиация. Работу осложняет продолжающийся камнепад и сошедший оползень.