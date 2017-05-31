В Сочи в горах во время поиска туристов пропал спасатель

СОЧИ, 31 мая – РИА Новости. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России ищут спасателя, который отправился на поиск попавших под камнепад туристов и пропал сам, сообщила пресс-служба отряда.

Информация о том, что в районе горнолыжного комплекса "Горная Карусель" в Сочи попали под камнепад и заблудились четыре человека, поступила к спасателям во вторник. К месту происшествия на квадроцикле выехал спасатель комплекса. Позже трое туристов спустились в безопасное место самостоятельно, еще одну девушку вывели сотрудники комплекса. При этом местонахождение спасателя, выехавшего за ними, неизвестно до сих пор.

"Все дальнейшие попытки связаться с сотрудником "Горной Карусели" результата не дали. На данный момент связь с ним потеряна", — говорится в сообщении ЮРПСО МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время в горах работают спасатели, к поискам привлечены кинологические расчеты и беспилотная авиация. Работу осложняет продолжающийся камнепад и сошедший оползень.