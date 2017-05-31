В Подмосковье из-за урагана частично обесточены 15 населенных пунктов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более 400 бригад энергетиков ликвидируют последствия урагана в Московской области, где остаются частично обесточены 15 населенных пунктов, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

"В настоящее время энергетики ведут работы по заявкам населения. В восстановительных работах задействовано более 400 бригад и свыше 250 единиц спецтехники. Привлечены дополнительные силы и средства из соседних межрегиональных распределительных сетевых компаний", — говорится в сообщении.

"На 8:00 утра 31 мая в электросетевые компании поступило более 400 заявок. Восстановительные работы проводятся на линиях электропередачи 0,4 кВ, остаются частично обесточены 15 населенных пунктов. В 65 населенных пунктах потребители запитаны с помощью передвижных электростанций. В течение дня 31 мая в них возможны плановые кратковременные отключения для перевода электроснабжения на постоянные схемы", — отметил глава министерства Леонид Неганов, которого цитирует пресс-служба.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области.