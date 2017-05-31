В Приморье изъяли около 12 тысяч бутылок нелегального алкоголя

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. Около 12 тысяч бутылок с нелегальной спиртосодержащей продукцией на сумму 365,5 тысячи рублей изъяла полиция в Приморье, сообщает пресс-служба МОМВД России "Арсеньевский".

"В ходе рейда участковые уполномоченные полиции совместно с представителями Роспотребнадзора на улице Новикова обнаружили склад, в котором осуществлялось хранение и реализация спиртосодержащей продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации. Полицейскими изъяты 12 тысяч флаконов незаконной продукции общим объемом свыше 1,2 тонны на сумму 365,5 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей "незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена". Санкция статьи предусматривает наказание для юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.