В Бурятии за сутки вдвое увеличилась площадь пожаров

КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась с менее чем 10 до 20 гектаров, в трех районах объявлен пятый класс пожарной опасности, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

За сутки в республике ликвидированы пять пожаров на площади 25 гектаров. Ранее сообщалось, что в республике утром во вторник горели чуть менее 10 гектаров леса.

"По состоянию на утро 31 мая в Бурятии зарегистрировано 2 очага возгораний на общей площади около 20 гектаров. Один очаг локализован в Северо-Байкальском районе, второй очаг действует в Еравнинском районе. Большинство действующих и ликвидированных очагов возникло по причине неосторожного обращения с огнем местными жителями. … В Бичурском, Кяхтинском, Селенгинском районах действует пятый класс пожарной опасности", — говорится в сообщении.

На тушении работают более 130 человек и 29 единиц техники. Мониторинг обстановки ведется 12 воздушными судами и системой космомониторинга ИДСМ-Рослесхоз.