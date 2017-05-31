Нарушителей антитабачного закона в 2016 году оштрафовали на 121 млн рублей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор в 2016 году привлек к административной ответственности около 12,5 тысячи лиц, они оштрафованы на сумму более 121,5 миллиона рублей за нарушение антитабачного закона, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"В 2016 году за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака было привлечено к административной ответственности 12590 лиц, из них 1877 юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 121,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с 15 ноября 2013 года к ответственности привлечены 52 тысячи правонарушителей, включая более 6 тысяч юрлиц. Роспотребнадзор также обращает внимание, что активизировать усилия по борьбе против табака должны не только правительства, но и отдельные граждане, и рекомендует принять активное участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню без табака.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения обращается к населению принять активное участие в мероприятиях Всемирного дня без табака 2017 года, проводимых территориальными органами и подведомственными организациями Роспотребнадзора в регионах", — отмечается в релизе.

Во всем мире 31 мая проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). Он был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.