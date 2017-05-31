В Забайкалье площадь пожаров за сутки увеличилась на 1,2 тысячи гектаров

КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась с 2,7 до 3,9 тысячи гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

За прошедшие сутки было потушено восемь пожаров на площади 336,52 гектаров. Ранее сообщалось, что утром во вторник в регионе горело 2,7 тысячи гектаров леса. В ведомстве сообщили, что основная причина пожаров – человеческий фактор и сухие грозы. Рост площадей связан с повышением температуры и усилением ветра. Угрозы населенным пунктам нет.

"По состоянию на 08.00 31 мая на территории лесного фонда Забайкальского края действует 11 лесных пожаров в Акшинском, Красночикойском, Кыринском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Улетовском, Хилокском и Читинском районах близ населенных пунктов Акша, Ядрихино, Букукун, Надежный, Зюльзикан, Пешково, Новопавловка, Хохотуй, Аблатуйский Бор, Хушенга, Оленгуй на общей площади 2795 гектаров. Кроме того, 3 лесных пожара в Карымском, Красночикойском и Хилокском районах близ населённых пунктов Каланга, Ядрихино, Жипхеген локализованы на общей площади 23 гектара. Также на землях Минобороны в Ингодинском МО РФ действует 1 лесной пожар в Улетовском районе близ населенного пункта Горный на площади 40 гектаров, 2 лесных пожара близ Горного на площади 1030 гектаров локализованы", — говорится в сообщении.

В тушении участвует 530 человек и 84 единицы техники. Мониторинг с воздуха ведут пять воздушных судов.