СМИ: чиновников казначейства арестовали по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, курирующий развитие IT, и начальник управления информационных систем ведомства Сергей Павлов арестованы по подозрению в мошенничестве, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на собеседников.

По данным источников издания, одновременно с чиновниками задержаны председатель совета директоров выступающей подрядчиком казначейства IT-компании "Сириус" Роман Павлов и ее исполнительный директор Александр Литвинов. Пресс-секретарь Мосгорсуда подтвердил газете, что 13 мая суд выдал постановления об их аресте.

Как сообщили "Ъ" источники на ITрынке, Роман Павлов является братом Сергея Павлова, который возглавляет управление информационных систем казначейства. Как пишет "Коммерсант", компания "Сириус" много лет выступает подрядчиком казначейства и только за последние годы получил от него не менее 195 миллиона рублей за поставки серверов и техническую поддержку.