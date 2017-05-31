На жителя Приморья, который сбил трех пешеходов и скрылся, завели дело

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Полиция возбудила дело в отношении водителя в Приморье, который подозревается в том, что сбил троих пешеходов и скрылся, один из пострадавших погиб, сообщает краевое УМВД РФ.

В понедельник сообщалось, что неизвестный сбил трёх пешеходов на трассе и скрылся, один из пострадавших погиб. Машину со следами ДТП нашли в Партизанске, спустя несколько часов в селе Новицкое нашли и подозреваемого, он был пьян.

"Следователем отдела МВД России "Партизанский" возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Партизанск, совершившего ДТП с летальным исходом", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". По данным полиции, на месте ДТП следов торможения не найдено. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что водитель уже привлекался к уголовной ответственности за "пьяное" ДТП, в результате которого погиб человек.