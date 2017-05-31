Военные ВВО потушили крупный лесной пожар в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Сводная группировка военнослужащих Восточного военного округа полностью потушила крупный лесной пожар в Ингодинском районе Забайкальского края, сообщает пресс-служба ВВО.

Во вторник сообщалось, что военным удалось снизить площадь возгорания с 200 до 10 гектаров.

"С воздуха тушение пожара осуществляли два военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2", — говорится в сообщении.

Военные вылетали пять раз и сбросили 210 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации округа и БПЛА проводили воздушную разведку.

В тушении пожара принимали участие более 350 человек и 52 единицы техники соединений и воинских частей ВВО. Сейчас все военные и техника вернулись в пункты постоянной дислокации. Самолеты Ил-76 в ближайшее время будут находиться на аэродроме в Улан-Удэ в дежурном режиме.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась с 1,2 тысячи до 2,7 тысячи гектаров. По данным региональных властей, прирост площадей связан с ростом дневных температур и усилением ветра, при этом для населенных пунктов угрозы нет.