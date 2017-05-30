Пострадавших при крушении Ан-26 под Саратовом доставят в Москву

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пострадавшие при крушении самолета Ан-26 в Саратовской области будут доставлены в Москву в госпиталь имени Бурденко, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу, в Саратов направлен самолет со специальными медицинскими модулями и бригадой врачей высшей квалификации главного военно-медицинского управления Минобороны "за военнослужащими пострадавшими в результате жесткой посадки самолета Ан-26".

"Самолет в ближайшее время вылетит в Москву. Военнослужащие будут доставлены в Главный военно-клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, где им будет оказана всесторонняя медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что состояние здоровья пострадавших позволяет провести перелет.

Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров утром во вторник, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа доставлены в военный госпиталь. По предварительным данным, отказал один из двигателей. По факту катастрофы военные следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".