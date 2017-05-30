В Ростове организатора теракта в КБР приговорили к семи годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Планировавший вступить в международную террористическую организацию "Исламское государство"* организатор теракта в Кабардино-Балкарии Адам Березгов осужден на 7 лет колонии строгого режима в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель Северо-Кавказского окружного военного суда.

"В суде оглашён приговор в отношении Адама Березгова, 1997 года рождения (родился в Кабардино-Балкарской Республики), в соответствии с приговором окончательное наказание по совокупности преступлений назначено путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима", — пояснил собеседник агентства.

Подсудимый признан виновным "в подготовке террористического акта и к незаконному приобретению …. ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства".

Суд установил, что в марте 2016 года Березгов решил вступить в ряды террористической организации. По версии следствия, подсудимый считал, что одним из условий вступления является совершение на территории КБР теракта. Полагают, что Березгов планировал изготовить самодельное взрывное устройство и убить с помощью него сотрудников правоохранительных органов.

"Осуществляя задуманное, Березгов в марте 2016 года с помощью сети "Интернет" изучил порядок изготовления СВУ, планируя совершить взрыв возле здания ОМВД России "Баксанский" в городе Баксане в целях дестабилизации деятельности органов власти. В марте 2016 года Березгов в Нальчике приобрел компоненты для изготовления СВУ, изготовил его и хранил взрывное устройство в своем домовладении до 13 мая", — говорится в обвинительном заключении

Как сообщили в суде, запланированный теракт не был осуществлен в связи с задержанием подсудимого. В судебном заседании Березгов виновным себя в совершении изложенных преступных действий признал полностью, дело слушалось в особом порядке.

*Террористическая организация, запрещенная в России