В Ростове организатора теракта в КБР приговорили к семи годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Планировавший вступить в международную террористическую организацию "Исламское государство"* организатор теракта в Кабардино-Балкарии Адам Березгов осужден на 7 лет колонии строгого режима в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель Северо-Кавказского окружного военного суда.
Подсудимый признан виновным "в подготовке террористического акта и к незаконному приобретению …. ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства".
Суд установил, что в марте 2016 года Березгов решил вступить в ряды террористической организации. По версии следствия, подсудимый считал, что одним из условий вступления является совершение на территории КБР теракта. Полагают, что Березгов планировал изготовить самодельное взрывное устройство и убить с помощью него сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщили в суде, запланированный теракт не был осуществлен в связи с задержанием подсудимого. В судебном заседании Березгов виновным себя в совершении изложенных преступных действий признал полностью, дело слушалось в особом порядке.
*Террористическая организация, запрещенная в России