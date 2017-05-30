Пензенский депутат лишился мандата за то, что не отчитался о доходах

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Собрание представителей Нижнеломовского района Пензенской области в преддверии истечения срока полномочий досрочно лишило мандата депутата от "Единой России" Андрея Марфина из-за непредставления им декларации о доходах, сообщила во вторник областная прокуратура.

В ходе прокурорской проверки выявлен факт непредставления депутатом Марфиным сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, а также аналогичных данных в отношении супруги и несовершеннолетнего ребенка.

"По результатам рассмотрения представления прокурора решением собрания представителей Нижнеломовского района… полномочия депутата собрания представителей Нижнеломовского района Пензенской области третьего созыва от избирательного округа №14 Марфина досрочно прекращены", — говорится в сообщении.

Депутаты собрания представителей Нижнеломовского района третьего созыва избраны сроком на пять лет по итогам голосования в марте 2012 года.