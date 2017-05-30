В Центре России прерванное из-за урагана электроснабжение восстановлено

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Энергетики "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья" восстановили электроснабжение регионов после урагана, сообщается в пресс-релизе "МРСК Центра и Приволжья".

"Во Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областях, на которые накануне вечером и ночью налетел ураган, нанесший серьезный ущерб инфраструктурам регионов, восстановлена штатная работа сетей. Оперативно восстановить электроснабжение потребителей после урагана, который ломал опоры ЛЭП, гнул траверсы и рвал провода, удалось благодаря незамедлительной реакции на сложившуюся нештатную ситуацию, профессионализму оперативного персонала и объединению усилий энергетиков "МРСК Центра и Приволжья" и своевременно прибывших для оказания помощи сотрудников "МРСК Центра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей электросетевой контингент "Рязаньэнерго" был усилен двенадцатью бригадами "Липецкэнерго" и "Тамбовэнерго". Во Владимирскую область были переброшены пять бригад нижегородских энергетиков. Параллельно обе энергокомпании направили дополнительные силы и средства для помощи коллегам из столичного региона, ставшего эпицентром погодной аномалии.

Приоритетом для сетевиков было восстановление электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, которые при необходимости запитывались от резервных источников питания. Несмотря на повторные волны атмосферного фронта, спровоцировавшие новые отключения потребителей, работы не прекращались и ночью и продолжались до полного восстановления штатной работы сетей.

В настоящее время сетевики продолжают усиленный мониторинг метеообстановки на случай нового ухудшения ситуации. Оперативный персонал несет круглосуточное дежурство и готов к незамедлительной мобилизации и передислокации в другие районы и регионы.