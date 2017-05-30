Военные ЗВО участвуют в ликвидации последствий урагана в Москве

Работники коммунальных служб отпиливают ветки поваленных деревьев в одном из дворов Москвы

Работники коммунальных служб отпиливают ветки поваленных деревьев в одном из дворов Москвы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Военнослужащие Семеновского полка Западного военного округа ликвидируют последствия урагана, обрушившегося на Москву в понедельник, сообщает пресс-служба ЗВО.

"В парке Даниловского района Москвы "семеновцы" совместно с аварийными бригадами комплекса городского хозяйства разобрали завалы, распилили и убрали десятки деревьев, что значительно способствовало восстановлению дорожного движения и жизнеобеспечения столицы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время идет уборка и вывоз оставшегося мусора, восстановление опор освещения в парке, ограждений и поврежденных павильонов. Как сообщает пресс-служба, офицеры Московского гарнизона также принимают участие в работе организованного штаба оперативных групп по ликвидации последствий урагана.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах. Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, тысячи деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.