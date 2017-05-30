Предполагаемый убийца адвоката в Москве оказался бывшим бандитом из ОПГ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Задержанный в Москве подозреваемый в убийстве адвоката ранее участвовал в преступной группировке, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Адвоката Наталью Вавилину застрелили вечером 26 апреля в доме на Алтуфьевском шоссе. Как заявляли РИА Новости в адвокатской коллегии "Дельфи", где она работала, при жизни Вавилиной не поступало никаких угроз. Накануне стало известно о задержании подозреваемого в убийстве.

По данным Ивановой, 42-летний Марат Янбухтин "ранее являлся активным участником одной из московских преступных группировок". Ему вменяется убийство и незаконный оборот оружия. Следствие требует заключить его под арест.

О возможных мотивах преступления не сообщается.

Как отмечали в Федеральной палате адвокатов, Вавилина стала седьмым адвокатом, убитым в России за последние два года. Всего же с 2001 года были убиты 45 адвокатов, при этом большинство преступлений до сих пор не раскрыты, отмечали в ФПА.