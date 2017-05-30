Суд отказал "Роснано" в просьбе приостановить дело Меламеда

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Суд отказал корпорации "Роснано" в просьбе приостановить дело бывшего руководителя корпорации Леонида Меламеда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство не подлежит удовлетворению", — заявила судья на заседании.

Ранее суд провел предварительные слушания, на которых отправил обвиняемого под домашний арест, а также отказался прекращать производство по делу и возвращать его прокурору. Аналогичная мера пресечения была избрана второму фигуранту этого дела — финансовому директору корпорации Святославу Понурову.

Меламед и Понуров обвиняются в растрате более 220 миллионов рублей. В период следствия Понуров содержался под стражей, а Меламед — под домашним арестом, их освободили после того, как истек предельный срок меры пресечения, после чего их вновь заключили под домашний арест. Им грозит до десяти лет заключения.