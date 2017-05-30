Два самолета "Аэрофлота" получили повреждения во время урагана в Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Два воздушных судна "Аэрофлота" во время шквала в Москве в понедельник получили небольшие повреждения, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Шквал прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

"Два самолета получили незначительные повреждения в виде мелких царапин и мелких вмятин", — сообщили в компании.

По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах. Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.