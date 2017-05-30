Два самолета "Аэрофлота" получили повреждения во время урагана в Москве
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Два воздушных судна "Аэрофлота" во время шквала в Москве в понедельник получили небольшие повреждения, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Шквал прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.
"Два самолета получили незначительные повреждения в виде мелких царапин и мелких вмятин", — сообщили в компании.
По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах. Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.