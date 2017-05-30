В Пензе неизвестные облили краской на стоянке почти 20 такси

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Пензе проводит проверку по сообщению о том, что неизвестные в ночь на вторник облили краской 17 автомобилей такси, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Некоторые СМИ сообщили, что облитые краской такси работали с сервисом "Яндекс.Такси".

В Пензе неизвестные облили краской 17 автомобилей "Яндекс.Такси": В Пензе владельцы задействованных в службе "Яндекс.Такси" автомобилей… — Автопробег (@Avtoprobeg) 30 мая 2017 г.

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"В 6.20 мск поступила информация о том, что 17 автомашин марки Datsun одной из фирм на стоянке на улице Большая Арбековская облили краской. По данному факту проводится проверка", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что краска оказалась смываемой.