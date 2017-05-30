Жители Подмосковья пытались продать двух девочек за 400 тысяч рублей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Суд вынес приговор жителям Подмосковья, которые в 2016 году пытались продать двух девочек-подростков за 400 тысяч рублей, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Шестнадцатилетних девушек выставили "на продажу" в интернете в подмосковном Подольске. В роли покупателя выступил сотрудник правоохранительных органов.

Сделка состоялась 19 апреля прошлого года в кафе на теплоходе "Валерий Брюсов", пришвартованном на Крымской набережной Москвы, после чего преступники — мужчины 28 и 37 лет, а также 20-летняя девушка — были задержаны.

"Приговором Замоскворецкого районного суда Москвы старшему из мужчин назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, младшему — в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, женщине — в виде 4,5 года лишения свободы условно", — говорится в сообщении СК.