Кузнецова следит за ситуацией с пострадавшими во время шквала детьми

© Фото : пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

© Фото : пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

© Фото : пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

© Фото : пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с детьми, пострадавшими в Москве и Подмосковье в результате шквала, сопоставимого по последствиям со смерчем.

"Держим на контроле эту ситуацию", — сказала Кузнецова РИА Новости.

В аппарате омбудсмена отметили, что Кузнецова получает оперативную информацию о состоянии здоровья госпитализированных детей. По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в результате шквала погиб 1 ребенок, 22 ребенка находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.