Ущерб "Ингосстраха" от шквала в Москве оценивают в 4 миллиона рублей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ориентировочный размер ущерба компании "Ингосстрах" от шквала в Москве и Подмосковье, сопоставимого по последствиям со смерчем, на текущий момент составляет четыре миллиона рублей, сообщила страховая компания.

Шквал прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах. Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.

"Ориентировочный размер ущерба на текущий момент составляет четыре миллиона рублей", — говорится в сообщении "Ингосстраха".

Утром 30 мая в компанию уже поступило 52 заявления от частных клиентов. Из них 15 было подано в удаленных офисах компании в Московской области: в Люберцах, Красногорске, Одинцово и Щелково. 35 заявлений связаны с ущербом, нанесенным автомобилям в рамках страхования каско, остальные убытки преимущественно связаны с падением деревьев на загородные строения и повреждениями кровель строений в результате сильных порывов ветра.

Кроме этого, в "Ингосстрах" поступило восемь заявлений об убытках от корпоративных клиентов. Среди пострадавших – промышленные предприятия, санатории и дома отдыха, кинотеатр, офисные центры. Основная часть заявлений связана с повреждениями в результате сильного ветра конструктивных элементов зданий и кровель, одно – с повреждением пластиковых панелей яхты.

В сообщении также напоминается, что "Ингосстрах" принял решение урегулировать страховые случаи в ускоренном режиме.