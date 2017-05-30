"Роснано" просит приостановить производство по делу Меламеда

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Роснано" просит суд приостановить производство по делу бывшего руководителя госкорпорации Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате более 220 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Черемушкинского суда Москвы.
Корпорация обосновала ходатайство об обращении в КС РФ тем, что в деле отсутствует заявление потерпевшего (то есть "Роснано"), а так как компания является коммерческой организацией, требуется ее заявление. Госкорпорация просит проверить правомерность возбуждения дела.
Обвинитель считает, что оснований для приостановки производства по делу нет.
Меламед и Понуров обвиняются в растрате более 220 миллионов рублей. В период следствия Понуров содержался под стражей, а Меламед — под домашним арестом, их освободили после того, как истек предельный срок меры пресечения, после чего их вновь заключили под домашний арест. Им грозит до десяти лет заключения.