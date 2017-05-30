"Роснано" просит приостановить производство по делу Меламеда

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Роснано" просит суд приостановить производство по делу бывшего руководителя госкорпорации Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате более 220 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Черемушкинского суда Москвы.

"Мы заявляем ходатайство о приостановлении производства по делу и об обращении в Конституционный суд", — заявил на суде представитель "Роснано".

Корпорация обосновала ходатайство об обращении в КС РФ тем, что в деле отсутствует заявление потерпевшего (то есть "Роснано"), а так как компания является коммерческой организацией, требуется ее заявление. Госкорпорация просит проверить правомерность возбуждения дела.

Обвинитель считает, что оснований для приостановки производства по делу нет.

Ранее суд провел предварительные слушания, на которых отправил обвиняемого под домашний арест, а также отказался прекращать производство по делу и возвращать его прокурору. Аналогичная мера пресечения была избрана второму фигуранту этого дела — финансовому директору корпорации Святославу Понурову.

Меламед и Понуров обвиняются в растрате более 220 миллионов рублей. В период следствия Понуров содержался под стражей, а Меламед — под домашним арестом, их освободили после того, как истек предельный срок меры пресечения, после чего их вновь заключили под домашний арест. Им грозит до десяти лет заключения.