Вильфанд: скорость ветра в Москве достигала 27 метров в секунду

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Вчерашний шквал в Москве по последствиям сопоставим со смерчем, хотя сам смерч в Москве не наблюдался; зафиксировано шквалистое усиление ветра, который несся перед холодным фронтом, заявил РИА Новости директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, Гидрометцентр прогнозировал скорость ветра от 17 до 22 метров в секунду, при этом повсеместно в Москве и области порывы ветра превышали 16-18 метров, что очень критично для деревьев средней полосы.
"Именно так и произошло, и даже скорости ветра были 26 и 27 метров в секунду. Линия шквала – это не повсеместная линия, которая проходит через всю Московскую область, она имеет масштаб от нескольких сот метров до трех километров, а затем разрывы. И их может наблюдаться несколько десятков", — добавил Вильфанд.
"Шквалистые усиления ветра наблюдаются, как правило, во второй половине июня, начале и середине июля, когда воздух очень теплый и энергетика атмосферы максимальна. В конце весны подобная ситуация не наблюдалась", — отметил метеоролог.
Ширина фронта от Шереметьево до Внуково
В свою очередь, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова отметила, что "прошедший шквал был необычайным по ширине фронта, который растянулся от Шереметьева от Внукова, где наблюдался ветер скоростью 30 метров в секунду".
Макарова отметила, что подобные шквалы фиксировались в Москве регулярно, в том числе в 2016, 2013, 2001 и 1998 годах.
"Штормовым считается ветер от 25 метров в секунду, как раз такие последствия могут быть. Это не было предусмотрено. Мы давали порывы (ветра скоростью) 17-22 метра в секунду, но тут тонкости такие, что прогноз на первые сутки дает центральное УГМС (управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета), а Гидрометцентр дает более долгосрочные прогнозы", — добавила Макарова.
По ее словам, прогнозное обслуживание Москвы и Московской области на сутки вперед ведет Центральное УГМС и метеобюро Москвы и Московской области.
По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.
Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.