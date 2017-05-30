Вильфанд: скорость ветра в Москве достигала 27 метров в секунду

Работники коммунальных служб убирают поваленные деревья на одной из улиц Москвы

Работники коммунальных служб убирают поваленные деревья на одной из улиц Москвы

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Вчерашний шквал в Москве по последствиям сопоставим со смерчем, хотя сам смерч в Москве не наблюдался; зафиксировано шквалистое усиление ветра, который несся перед холодным фронтом, заявил РИА Новости директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нет, это не смерч. Смерчем называется хоботок, который спускается из облака до земли, для него нужны особые условия. А вчера наблюдалось шквалистое усиление, когда горизонтальная линия шквала несется перед холодным фронтом вдоль поверхности земли. Если сравнивать смерч и шквал, то по физике это совершенно разные явления, но по последствиям вчерашнее шквалистое усиление вполне сопоставимо с последствиями от смерча", — сказал Вильфанд.

По его словам, Гидрометцентр прогнозировал скорость ветра от 17 до 22 метров в секунду, при этом повсеместно в Москве и области порывы ветра превышали 16-18 метров, что очень критично для деревьев средней полосы.

"Именно так и произошло, и даже скорости ветра были 26 и 27 метров в секунду. Линия шквала – это не повсеместная линия, которая проходит через всю Московскую область, она имеет масштаб от нескольких сот метров до трех километров, а затем разрывы. И их может наблюдаться несколько десятков", — добавил Вильфанд.

"Шквалистые усиления ветра наблюдаются, как правило, во второй половине июня, начале и середине июля, когда воздух очень теплый и энергетика атмосферы максимальна. В конце весны подобная ситуация не наблюдалась", — отметил метеоролог.

Ширина фронта от Шереметьево до Внуково



В свою очередь, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова отметила, что "прошедший шквал был необычайным по ширине фронта, который растянулся от Шереметьева от Внукова, где наблюдался ветер скоростью 30 метров в секунду".

По ее словам, метеорологи называют ветер подобной силы шквалом, а ураганом называется ветер силой более 33 метров в секунду. Она также предположила, что в условиях городской застройки могли быть более сильные порывы ветра, которые не отмечались на сети метеостанций Москвы, достаточно удаленных друг от друга.

Макарова отметила, что подобные шквалы фиксировались в Москве регулярно, в том числе в 2016, 2013, 2001 и 1998 годах.

"Штормовым считается ветер от 25 метров в секунду, как раз такие последствия могут быть. Это не было предусмотрено. Мы давали порывы (ветра скоростью) 17-22 метра в секунду, но тут тонкости такие, что прогноз на первые сутки дает центральное УГМС (управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета), а Гидрометцентр дает более долгосрочные прогнозы", — добавила Макарова.

По ее словам, прогнозное обслуживание Москвы и Московской области на сутки вперед ведет Центральное УГМС и метеобюро Москвы и Московской области.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.