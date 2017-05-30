Благовещенский клуб оштрафовали за эротический конкурс с 16-летней девушкой

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мировой суд в Благовещенске оштрафовал владельцев ночного клуба, где в марте в конкурсе на раздевание приняла участие 16-летняя девушка, сообщает прокуратура региона.

Информация о конкурсе появилась в начале марта в СМИ, видео попало в интернет и активно обсуждалось в соцсетях. Несовершеннолетняя полностью разделась ради выигрыша в 15 тысяч рублей. Родители девушки были привлечены к административной ответственности.

Прокуратура Благовещенска провела проверку по факту присутствия несовершеннолетней девушки в помещении развлекательного комплекса "77 АВЕНЮ".

"В ходе проверки установлены нарушения требований закона Амурской области "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Амурской области" со стороны владельцев развлекательного заведения (ООО "77 АВЕНЮ", индивидуальный предприниматель)", — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство возбудило в отношении владельцев дела об административном правонарушении.

"Постановлениями мирового судьи… юридическое лицо ООО "77 АВЕНЮ" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 10 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей", — говорится в сообщении.