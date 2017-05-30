В Кургане двое рабочих погибли во время испытаний на арматурном заводе

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая – РИА Новости. Двое рабочих погибли во вторник на территории ЗАО "Курганспецарматура" при проведении испытательных работ, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Во вторник на территории ЗАО "Курганспецарматура" при проведении испытательных работ по герметичности отремонтированной запорной арматуры диаметром около 80 сантиметров произошел срыв крышки, находящейся под давлением. В результате погибли двое работников, проводивших данные испытания", — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СК РФ по Курганской области организована доследственная проверка, следователем осуществляется осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин данного происшествия, уточняется в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственным за обеспечение техники безопасности на предприятии, добавляет следствие.