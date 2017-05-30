МЧС высоко оценил работу оперативных служб во время смерча в ЦФО и Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Все оперативные службы сработали достойно при ударе стихии в шести регионах Центрального федерального округа и в Москве, выявленные недоработки должны быть устранены, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Удар стихии пришелся по семи субъектам РФ, и в основном все органы управления и силы сработали достойно, хотя еще раз подчеркиваю, были отдельные недостатки и недоработки", — сказал Пучков в ходе селекторного совещания.

"Подобные катаклизмы будут продолжаться, потому что меняется климат, меняются опасности и угрозы, развивается социальная инфраструктура, она становится все более уязвима, а мы должны обеспечить быстрое и оперативное восстановление", — сказал министр.

Он поставил задачу комиссиям по чрезвычайным ситуациям субъектов РФ до 1 июня провести заседания, еще раз оценить работу служб, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС.

Смерч прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах. Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда. Во власти атмосферного фронта оказалась часть Центральной России, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.