Медведев выразил соболезнования родственникам погибших при смерче в Москве
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам и близким погибших от разгула стихии в Москве, заявив о готовности правительства оказать всю необходимую поддержку.
"Прежде, чем начать работу, я хотел бы выразить соболезнования еще раз Москве и всем родственникам погибших во вчерашнем стихийном бедствии. Я знаю, что Москва все решения принимает для оказания помощи пострадавшим, ликвидации последствий. Естественно, в той части, в которой это необходимо, мы готовы оказать и правительственную поддержку, Сергей Семенович, просто имейте это в виду", — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину.
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