В Сибири поймали группу дельцов, готовивших липовые документы для мигрантов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ФСБ разоблачила в Новосибирской области преступную группу, изготавливавшую поддельные документы для выходцев из Средней Азии, сообщает спецслужба во вторник.

Незаконная миграция создает серьезные риски проникновения в Россию террористов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, приезжающие в РФ в потоках трудовых мигрантов.

"Сотрудниками ФСБ России в Новосибирской области пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на изготовлении и сбыте поддельных документов, необходимых для трудоустройства выходцев из среднеазиатских республик", — говорится в релизе.

В ходе обысков изъяты иностранные паспорта, патенты на работу, сертификаты о владении русским языком и знании основ законодательства РФ, страховые медицинские полисы и другие документы.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, в отношении организаторов группы избраны различные меры пресечения.