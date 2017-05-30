В Якутии трое детей попали в реанимацию, отравившись медикаментами

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Трое маленьких детей попали в реанимацию в Якутии, отравившись медикаментами, заведено дело, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что в ходе обследования медработники установили, что дети пострадали "в результате медикаментозного отравления". В настоящее время они доставлены в больницу Якутска, состояние детей расценивается как крайне тяжелое.
Согласно данным СК, пострадавшие являлись воспитанниками группы по присмотру за детьми, которую организовала 20-летняя жительница города Мирного в своей квартире. Услуги по присмотру за детьми девушка оказывала в рабочее время на платной основе по устной договоренности с родителями.