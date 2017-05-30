В Якутии трое детей попали в реанимацию, отравившись медикаментами

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Трое маленьких детей попали в реанимацию в Якутии, отравившись медикаментами, заведено дело, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… "оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности". По данным следствия, 29 мая… в реанимационное отделение Мирнинской центральной районной больницы доставлены трое малолетних детей — две девочки двух лет и мальчик в возрасте трех лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обследования медработники установили, что дети пострадали "в результате медикаментозного отравления". В настоящее время они доставлены в больницу Якутска, состояние детей расценивается как крайне тяжелое.

Согласно данным СК, пострадавшие являлись воспитанниками группы по присмотру за детьми, которую организовала 20-летняя жительница города Мирного в своей квартире. Услуги по присмотру за детьми девушка оказывала в рабочее время на платной основе по устной договоренности с родителями.