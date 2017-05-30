В Подмосковье ураган повалил более четырех тысяч деревьев

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра, по уточненным данным, на территории Московской области при прохождении атмосферного фронта 29 мая, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального главка МЧС РФ.
"На территории области проведены работы по распиловке более 4 тысяч деревьев. В настоящее время дороги федерального и регионального значения от поваленных деревьев и веток очищены, затруднений в движении автотранспорта нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего к аварийно-восстановительным работам сейчас привлечены 1,5 тысячи человек и 557 единиц техники. Для координации работы по восстановлению электроснабжения действует бесплатный телефон МОЭСК единого контактного центра "Светлая линия": 8 (800) 700-40-70. В случае отсутствия электроэнергии за информацией можно обратиться в главное управление МЧС по Московской области по телефону: 8 (498) 505-41-70.
Ранее МЧС РФ сообщило, что в результате урагана в Москве и шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома. Получили повреждения более 1,9 тысячи единиц личного автотранспорта и один пассажирский автобус. Произошла задержка в движении более 130 пассажирских поездов пригородного сообщения, 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены 4 аэроэкспресса внуковского направления, на наземном участке Московского метрополитена были задержаны 5 составов.
Только в Москве было ограничено движение личного и общественного транспорта по 20 улицам. В аэропортах Московского авиационного узла решениями авиакомпаний 29 мая были задержаны более 50 рейсов.
В МЧС уточнили, что в Подмосковье были повалены более 3 тысяч деревьев, повреждены кровли 42 жилых домов и одного роддома, 322 автомобиля. В наибольшей степени от урагана пострадала Москва, где повалены свыше 3,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1,5 тысячи единиц личного автотранспорта.
В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на системах энергоснабжения в 16 районах Московской, Рязанской и Тульской областей, где обесточены 50 населенных пунктов с населением свыше 20 тысяч человек.
По данным МЧС РФ, последствия урагана в Москве, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Рязанской и Калужской областях сейчас ликвидируют более 22,3 тысячи человек и свыше 5 тысяч единиц техники.