В Подмосковье ураган повалил более четырех тысяч деревьев

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра, по уточненным данным, на территории Московской области при прохождении атмосферного фронта 29 мая, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального главка МЧС РФ.

В понедельник во власти атмосферного фронта оказалась часть Центральной России, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду. По данным СК России, жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 14 человек: в столице погибли 11 человек, в области — трое.

"На территории области проведены работы по распиловке более 4 тысяч деревьев. В настоящее время дороги федерального и регионального значения от поваленных деревьев и веток очищены, затруднений в движении автотранспорта нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего к аварийно-восстановительным работам сейчас привлечены 1,5 тысячи человек и 557 единиц техники. Для координации работы по восстановлению электроснабжения действует бесплатный телефон МОЭСК единого контактного центра "Светлая линия": 8 (800) 700-40-70. В случае отсутствия электроэнергии за информацией можно обратиться в главное управление МЧС по Московской области по телефону: 8 (498) 505-41-70.

Ранее МЧС РФ сообщило, что в результате урагана в Москве и шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома. Получили повреждения более 1,9 тысячи единиц личного автотранспорта и один пассажирский автобус. Произошла задержка в движении более 130 пассажирских поездов пригородного сообщения, 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены 4 аэроэкспресса внуковского направления, на наземном участке Московского метрополитена были задержаны 5 составов.

Кроме того, ураган обесточил более 300 населенных пунктов, 16,5 тысячи жилых домов, в которых проживают более 44 тысяч человек, и 1,4 тысячи дачных домов.

Только в Москве было ограничено движение личного и общественного транспорта по 20 улицам. В аэропортах Московского авиационного узла решениями авиакомпаний 29 мая были задержаны более 50 рейсов.

В МЧС уточнили, что в Подмосковье были повалены более 3 тысяч деревьев, повреждены кровли 42 жилых домов и одного роддома, 322 автомобиля. В наибольшей степени от урагана пострадала Москва, где повалены свыше 3,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1,5 тысячи единиц личного автотранспорта.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на системах энергоснабжения в 16 районах Московской, Рязанской и Тульской областей, где обесточены 50 населенных пунктов с населением свыше 20 тысяч человек.

По данным МЧС РФ, последствия урагана в Москве, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Рязанской и Калужской областях сейчас ликвидируют более 22,3 тысячи человек и свыше 5 тысяч единиц техники.