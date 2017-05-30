Названа предварительная причина ЧП с теплоходом в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Теплоход, на борту которого находятся порядка 200 пассажиров и членов экипажа, по предварительным данным, мог сесть на мель в акватории реки Суры в Нижегородской области из-за тумана, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в акватории реки Волга в Воротынском районе Нижегородской области сель на мель теплоход "Очарованный странник", выполнявший рейс из Казани в Москву. Судно в результате ЧП не повреждено, разлива топлива нет. Теплоход пытаются снять с мели с помощью буксира-тягача. Обстоятельства происшествия выясняются.

"По предварительным данным, в полночь из-за тумана трехпалубный теплоход, следовавший из Казани в Москву, зайдя в акваторию Чебоксарского водохранилища, сбился с курса и вошел в акваторию реки Сура, где сел на мель", — сказала Иванова, пояснив, что Сура – приток Волги и является частично судоходной.

По ее словам, на борту судна 143 пассажира и 57 членов экипажа, никто из них не пострадал. В настоящее время Приволжская транспортная прокуратура совместно с владельцами судна (казанская компания "Волжские путешествия плюс") координируют работу по снятию теплохода с мели. "После этого члены экипажа обследуют судно, и если оно не получило повреждений, то продолжит путь", — добавила собеседница агентства.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.