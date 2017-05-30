Названа предварительная причина ЧП с теплоходом в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Теплоход, на борту которого находятся порядка 200 пассажиров и членов экипажа, по предварительным данным, мог сесть на мель в акватории реки Суры в Нижегородской области из-за тумана, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.
"По предварительным данным, в полночь из-за тумана трехпалубный теплоход, следовавший из Казани в Москву, зайдя в акваторию Чебоксарского водохранилища, сбился с курса и вошел в акваторию реки Сура, где сел на мель", — сказала Иванова, пояснив, что Сура – приток Волги и является частично судоходной.
По ее словам, на борту судна 143 пассажира и 57 членов экипажа, никто из них не пострадал. В настоящее время Приволжская транспортная прокуратура совместно с владельцами судна (казанская компания "Волжские путешествия плюс") координируют работу по снятию теплохода с мели. "После этого члены экипажа обследуют судно, и если оно не получило повреждений, то продолжит путь", — добавила собеседница агентства.
Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.