В Ельце во время тренировки умер юный кикбоксер

ВОРОНЕЖ, 30 мая — РИА Новости. Следствие выясняет причины смерти юного боксера в Липецкой области, который потерял сознание во время спарринга и скончался, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

Трагический инцидент произошел в понедельник в спорткомплексе "Локомотив" в городе Елец.

"При проведении тренировок по кикбоксингу… во время спарринга 14-летний подросток потерял сознание. Незамедлительно проведенные реанимационные мероприятия на месте положительного результата не дали, подросток скончался", — говорится в сообщении.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.

"Следствием изъяты медицинские документы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, причина смерти устанавливается", — говорится в сообщении СУСК.