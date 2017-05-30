Самолет, летевший в Симферополь из Екатеринбурга, экстренно сел в Самаре

САМАРА, 30 мая — РИА Новости. Самолет, летевший в Симферополь, экстренно сел в Самаре из-за того, что стало плохо 10-летнему мальчику, сообщил РИА Новости помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

"Самолет, следовавший по маршруту Екатеринбург – Симферополь, совершил экстренную посадку в 06.45 мск. На борту самолета стало плохо 10-летнему ребенку. Мальчика отвезли в больницу Середавина", — сообщил он.

Как отметил Ворошилов, ребенок летел в Крым вместе с мамой. По предварительным данным, врачи выявили у мальчика признаки эпилепсии. Самолет продолжил полет в 8.10 мск.