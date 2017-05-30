ФАС проиграла в суде спор по гастролям клоуна Олега Попова в Петербурге

10:1530.05.2017
(обновлено: 10:17 30.05.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу управления ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу на отмену решения этого ведомства о нарушениях, допущенных при организации показа цирковой программы "Пусть всегда будет солнце" с участием знаменитого клоуна Олега Попова, скончавшегося в ноябре 2016 года, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
"Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения", — сообщается в карточке дела.
Ранее в январе Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе Цирка на Фонтанке отменил отказ в признании недействительным решения городского управления ФАС, связанного с организацией гастролей Олега Попова в Петербурге. Тогда представитель УФАС сообщала РИА Новости, что антимонопольное ведомство будет оспаривать постановление суда второй инстанции по спору с цирком.
Изначально на победу в конкурсе по организации показа цирковой программы с участием Олега Попова в Петербурге претендовали три компании, в том числе ООО "Международная цирковая компания" (МЦК) и компания "Праздник". В начале февраля 2016 года Цирк на Фонтанке признал закупочную процедуру несостоявшейся, отклонив все заявки, и 12 февраля договор на организацию гастролей Олега Попова был заключен с ООО "Праздник". Стоимость контракта составила 125 миллионов рублей.
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Выбор организатора гастролей дважды становился причиной претензий управления ФАС по Санкт-Петербургу по жалобам МЦК. В первой декаде февраля петербургское управление ФАС вынесло предписание о привлечении Санкт-Петербургского государственного цирка к административной ответственности за нарушение установленных требований к документации конкурса на право показа программы "Пусть всегда будет солнце". Месяцем позже УФАС признало обоснованной еще одну жалобу МЦК, согласившись с доводом заявителя о том, что контракт с компанией "Праздник", который был заключен в день начала гастролей Попова, 12 февраля, содержит ряд неисполнимых требований к поставщику услуг.
Мартовское решение городского антимонопольного ведомства в сентябре было признано недействительным. При этом цирк месяцем позже проиграл в первой инстанции слушания по февральскому предписанию ФАС, отмены которого в настоящее время удалось добиться в апелляционном и кассационном судах.
Премьера новой цирковой программы "Пусть всегда будет солнце" в петербургском цирке состоялась 12 февраля. Народный артист СССР, "солнечный клоун" Олег Попов с 1991 года проживал в Германии. Пятнадцатого декабря 2015 года он выступил на торжественном открытии после реконструкции Цирка на Фонтанке (Цирк Чинизелли) в Петербурге. Это было первое выступление легендарного клоуна на этой площадке за последние 26 лет. Олег Попов скончался от остановки сердца 2 ноября на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли из Германии.
С 1991 года, сохранив российское гражданство, Олег Попов жил и работал в Германии. "Он все-таки вернулся на Родину, чтобы умереть дома". Такой комментарий оставил один из пользователей под новостью о смерти знаменитого клоуна.
В 1951 году в Саратовском цирке Олег Попов заменял заболевшего клоуна, тогда он впервые появился на арене в клетчатой кепке и ярко-желтом парике. С тех пор этот наряд стал визитной карточкой артиста.
В 1950 году Олег Попов окончил Государственное училище циркового искусства. Свою карьеру он начал эквилибристом-комиком, выступая с номером "Эксцентрик на свободной проволоке".
Первая жена Олега Попова - Александра Ильинична - была артисткой цирка, ушла из жизни в 1990 году. Дочь Ольга выступала вместе с отцом, была танцовщицей на проволоке, но после замужества оставила цирк.
В 2015 году Олег Константинович впервые за 25 лет приехал в Россию. В декабре он выступил в Санкт-Петербурге на открытии после реставрации Цирка Чинизелли.
Попов создал артистический образ "солнечного клоуна". Шевелюра, выбивавшаяся из-под кепки в крупную клетку, лукавые глаза, улыбка – все это создавало обаятельный образ жизнерадостного человека.
В 1957 году Олег Попов впервые отправился в турне по странам социалистического содружества. Эти поездки принесли ему мировую славу. Попов руководил совместной советско-монгольской цирковой программой "Солнечный юбилей".
Клоун Олег Попов в фильме "На манеже".
Актер Евгений Моргунов и Олег Попов.
В своих репризах он обращался ко многим жанрам циркового искусства: эквилибр, жонглирование, пантомима, музыкальные номера.
Многие репризы Попова вошли в классику мирового цирка ("Сон на проволоке", "Луч" и другие).
Олег Попов за рулем своего автомобиля.
Главным и любимым направлением работы Олега Попова были спектакли-дивертисменты, спектакли-обозрения, состоящие из серии реприз - "Лечение смехом", "Царевна-Несмеяна" и другие.
В цирке Ростова-на-Дону Олег Константинович успел провести лишь два представления из запланированных пятнадцати.
На фото: Олег Попов в аэропорту Санкт-Петербурга.