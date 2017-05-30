ФАС проиграла в суде спор по гастролям клоуна Олега Попова в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу управления ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу на отмену решения этого ведомства о нарушениях, допущенных при организации показа цирковой программы "Пусть всегда будет солнце" с участием знаменитого клоуна Олега Попова, скончавшегося в ноябре 2016 года, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения", — сообщается в карточке дела.

Ранее в январе Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе Цирка на Фонтанке отменил отказ в признании недействительным решения городского управления ФАС, связанного с организацией гастролей Олега Попова в Петербурге. Тогда представитель УФАС сообщала РИА Новости, что антимонопольное ведомство будет оспаривать постановление суда второй инстанции по спору с цирком.

Изначально на победу в конкурсе по организации показа цирковой программы с участием Олега Попова в Петербурге претендовали три компании, в том числе ООО "Международная цирковая компания" (МЦК) и компания "Праздник". В начале февраля 2016 года Цирк на Фонтанке признал закупочную процедуру несостоявшейся, отклонив все заявки, и 12 февраля договор на организацию гастролей Олега Попова был заключен с ООО "Праздник". Стоимость контракта составила 125 миллионов рублей.

"Лучик солнца" на арене цирка: лучшие номера Олега Попова >>

Выбор организатора гастролей дважды становился причиной претензий управления ФАС по Санкт-Петербургу по жалобам МЦК. В первой декаде февраля петербургское управление ФАС вынесло предписание о привлечении Санкт-Петербургского государственного цирка к административной ответственности за нарушение установленных требований к документации конкурса на право показа программы "Пусть всегда будет солнце". Месяцем позже УФАС признало обоснованной еще одну жалобу МЦК, согласившись с доводом заявителя о том, что контракт с компанией "Праздник", который был заключен в день начала гастролей Попова, 12 февраля, содержит ряд неисполнимых требований к поставщику услуг.

Мартовское решение городского антимонопольного ведомства в сентябре было признано недействительным. При этом цирк месяцем позже проиграл в первой инстанции слушания по февральскому предписанию ФАС, отмены которого в настоящее время удалось добиться в апелляционном и кассационном судах.

Премьера новой цирковой программы "Пусть всегда будет солнце" в петербургском цирке состоялась 12 февраля. Народный артист СССР, "солнечный клоун" Олег Попов с 1991 года проживал в Германии. Пятнадцатого декабря 2015 года он выступил на торжественном открытии после реконструкции Цирка на Фонтанке (Цирк Чинизелли) в Петербурге. Это было первое выступление легендарного клоуна на этой площадке за последние 26 лет. Олег Попов скончался от остановки сердца 2 ноября на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли из Германии.