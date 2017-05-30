В МЧС рассказали о паводковой ситуации на Ставрополье
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Количество подтопленных в Ставропольском крае домов сократилось за сутки примерно на 10%, до 1363, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЧС России.
Из-за масштабного паводка на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
"По данным на 06.00 мск, в семи населенных пунктах остаются подтопленными 1363 жилых дома, в которых проживают свыше 4,6 тысячи человек. По сравнению с предыдущим днем, число подтопленных муниципальных образований сократилось на одно, домов — на 166", — сказал собеседник агентства.
От воды освободились 355 придомовых территорий, подтопленными остаются 1772.
В целях безопасности отселены почти 3,6 тысячи человек, почти тысяча из них находится в пунктах временного размещения, где им оказывается всесторонняя помощь. Развернуты круглосуточные городки жизнеобеспечения, где предусмотрено всё, начиная от питания и заканчивая оказанием государственных услуг.
В освободившихся от воды населенных пунктах работают комиссии по оценке ущерба, в также восстановительные бригады.
Около тысячи семисот домов оказались в зоне подтопления после обрушившихся на Ставропольский край продолжительных дождей.
Самая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.
Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой, однако на данный момент угрозы прорыва дамбы нет.
На данный момент паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
Часть группировки МЧС была переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.
Всего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.
Из района возможного затопления были отселены почти три тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.
В настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.
В МЧС отмечают позитивную динамику схода паводка. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.