В МЧС рассказали о паводковой ситуации на Ставрополье

Жительница поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка. Архивное фото

Жительница поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Количество подтопленных в Ставропольском крае домов сократилось за сутки примерно на 10%, до 1363, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЧС России.

Из-за масштабного паводка на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

"По данным на 06.00 мск, в семи населенных пунктах остаются подтопленными 1363 жилых дома, в которых проживают свыше 4,6 тысячи человек. По сравнению с предыдущим днем, число подтопленных муниципальных образований сократилось на одно, домов — на 166", — сказал собеседник агентства.

От воды освободились 355 придомовых территорий, подтопленными остаются 1772.

В целях безопасности отселены почти 3,6 тысячи человек, почти тысяча из них находится в пунктах временного размещения, где им оказывается всесторонняя помощь. Развернуты круглосуточные городки жизнеобеспечения, где предусмотрено всё, начиная от питания и заканчивая оказанием государственных услуг.

В освободившихся от воды населенных пунктах работают комиссии по оценке ущерба, в также восстановительные бригады.