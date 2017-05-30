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Происшествия

В МЧС рассказали о паводковой ситуации на Ставрополье

09:4630.05.2017
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© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЖительница поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка. Архивное фотоЖительница поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Количество подтопленных в Ставропольском крае домов сократилось за сутки примерно на 10%, до 1363, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЧС России.

Вертолет Ми-8 МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вертолет МЧС вывез детей из якутского поселка, пострадавшего от паводка
Из-за масштабного паводка на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

"По данным на 06.00 мск, в семи населенных пунктах остаются подтопленными 1363 жилых дома, в которых проживают свыше 4,6 тысячи человек. По сравнению с предыдущим днем, число подтопленных муниципальных образований сократилось на одно, домов — на 166", — сказал собеседник агентства.

Сброс воды в аварийном режиме с водохранилища в селе Отказное в Ставропольском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пучков потребовал четкий план ликвидации последствий паводка на Ставрополье
От воды освободились 355 придомовых территорий, подтопленными остаются 1772.

В целях безопасности отселены почти 3,6 тысячи человек, почти тысяча из них находится в пунктах временного размещения, где им оказывается всесторонняя помощь. Развернуты круглосуточные городки жизнеобеспечения, где предусмотрено всё, начиная от питания и заканчивая оказанием государственных услуг.

В освободившихся от воды населенных пунктах работают комиссии по оценке ущерба, в также восстановительные бригады.

Последствия паводка на Ставрополье
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкОколо тысячи семисот домов оказались в зоне подтопления после обрушившихся на Ставропольский край продолжительных дождей.Жительница поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Около тысячи семисот домов оказались в зоне подтопления после обрушившихся на Ставропольский край продолжительных дождей.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкСамая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.Жительница поселка Левокумка Ставропольского края в доме, пострадавшем в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Самая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкУровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой, однако на данный момент угрозы прорыва дамбы нет.Житель поселка Левокумка Ставропольского края, пострадавшего в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой, однако на данный момент угрозы прорыва дамбы нет.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкНа данный момент паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.Жительница поселка Левокумка Ставропольского края в доме, пострадавшем в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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На данный момент паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЧасть группировки МЧС была переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.Жители поселка Новотерский Ставропольского края, пострадавшие в результате паводка, проходят обязательную вакцинацию в пункте временного размещения
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Часть группировки МЧС была переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВсего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.Житель поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Всего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкИз района возможного затопления были отселены почти три тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.Жители поселка Новотерский Ставропольского края обедают в столовой в пункте временного размещения
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Из района возможного затопления были отселены почти три тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкГлава МЧС России Владимир Пучков потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.Жилой дома в поселке Левокумка Ставропольского края , пострадавший в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.Житель поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
В настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ МЧС отмечают позитивную динамику схода паводка. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.Жительница поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
В МЧС отмечают позитивную динамику схода паводка. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.
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