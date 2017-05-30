У трех жителей Урала изъяли более 170 килограммов синтетических наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. В Свердловской области задержаны трое молодых людей, у которых изъяли более 170 килограммов синтетических наркотиков, сообщает региональное УФСБ.

По данным ведомства, в операции также принимали участие сотрудники УФСБ по Челябинской области и Башкирии. В результате на территории Среднего Урала были задержаны молодые люди 1984, 1987 и 1995 годов рождения, прибывшие из других регионов для расфасовки и дальнейшей закладки наркотиков в Уральском федеральном округе.

"В момент осуществления тайниковых закладок в разных населенных пунктах Свердловской области молодые люди были задержаны сотрудниками УФСБ… При каждом из них были обнаружены упаковки с кристаллическим веществом. Общий вес изъятого вещества составил более 170 кг. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком. На черном рынке стоимость запрещенной продукции такого веса оценивается в сумму около 400 миллионов рублей", — уточняет управление.

По информации ведомства, в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".