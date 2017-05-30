На Кубани группу мошенников будут судить за обман пяти банков

КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Девять жителей Кубани предстанут перед судом по обвинению в похищении мошенническим способом у банков более 62 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что уголовное дело заведено по статье "Мошенничество в сфере кредитования".

Следствие установило, что девять жителей Краснодарского края под руководством 37-летнего краснодарца причастны к 31 эпизоду мошенничества в сфере кредитования.

"Общий ущерб, причиненный пяти банкам в результате противоправной деятельности злоумышленников, превысил 62 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые использовали своих знакомых в качестве номинальных заемщиков для оформления кредитов в банках региона, якобы для приобретения автомобилей премиум-класса, при этом предоставляя в кредитные учреждения поддельные документы.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники банков, не подозревая о мошенничестве, заключали с заемщиками кредитные договоры, перечисляли на счет автосалона деньги, которые впоследствии обвиняемые похищали.

В настоящее время сотрудники полиции установили и задержали всех участников организованной группы. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а двое наиболее активных участников группы помещены под домашний арест.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, добавили в ведомстве.