Коммунальные службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме

Автомобили, пострадавшие в результате урагана в Москве

Автомобили, пострадавшие в результате урагана в Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Коммунальные службы столицы продолжают работать в усиленном режиме после урагана, обрушившегося на Москву в понедельник, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства.

В понедельник во власти атмосферного фронта оказалась часть Центральной России, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду. В Москве оказались повалены свыше 3,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1,5 тысячи автомобилей. В результате урагана погибли 11 человек, травмы получили около 150 человек, 108 из них, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах.

"Этот режим сохранится до полного устранения всех последствий стихии. В первую очередь это поваленные деревья, которые необходимо распилить и вывезти с улиц и из дворов. Сообщать о поваленных деревьях можно по телефону Единого диспетчерского центра Москвы: +7 (495) 539-53-53", — отметил представитель комплекса городского хозяйства.

МЧС ранее сообщал, что в ликвидации последствий урагана в Москве задействованы более тысячи человек и 170 единиц техники.