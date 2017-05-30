В Югре три человека погибли при пожаре в жилом доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая — РИА Новости. В результате пожара в жилом одноэтажном доме в поселке Приобье (ХМАО) погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает информационно-аналитический отдел учреждения "Центроспас-Югория".

Отмечается, что пожар в двухквартирном жилом доме произошел вечером в понедельник, 29 мая.

"В результате пожара огнем повреждены веранда одной из квартир, стены, пол, потолок на площади 40 квадратных метров. На пожаре погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения", — говорится в сообщении "Центроспаса".

Уточняется, что пожарными в ходе тушения огня был спасен мужчина, который госпитализирован в медицинское учреждение. Все четверо являются членами одной семьи.

По информации окружного управления МЧС, предварительными причинами пожара могут быть неполадки с электропроводкой или неосторожное обращение ребенка с огнем. В настоящее время органы дознания занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. В свою очередь, следственный комитет проводит собственную проверку по данному инциденту.