СК начал проверку после обнаружения полигона нефтеотходов под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Следственное управление СК по Хабаровскому краю проводит проверку по факту обнаружения полигона для хранения нефтесодержащих отходов под Хабаровском, сообщается на сайте главка во вторник.

"Проводится проверка по факту обнаружения на территории Хабаровского района полигона для хранения нефтесодержащих отходов. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли образцы грунта. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Согласно информации, распространенной во вторник хабаровским отделением Общенародного народного фронта, о полигоне нефтеотходов в 150 метрах от села Некрасовка, неподалеку от реки Малая Сита и границ Хехцирского заказника в ОНФ сообщили местные жители. Площадь полигона около двух гектаров. Специалисты центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ выехали на место событий.

"Следы захоронения тщательно скрыты пленкой. На объекте работает тяжелая строительная техника, территория перекопана. Отходы перемешиваются с грунтом и складируются в длинные траншеи. Почва пропитана нефтепродуктами, присутствует характерный запах. Въезд на участок ограничен шлагбаумом. У нас большие сомнения в законности и безопасности такого способа утилизации", — приводятся в сообщении слова координатора федерального проекта ОНФ "Генеральная уборка/Карта свалок" в Хабаровском крае Владимира Сидорова.

ОНФ направил в правоохранительные органы письма с просьбой разобраться в ситуации и дать ей правовую оценку.