"Дальспецстрой" опроверг сообщения о забастовке строителей "Восточного"

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Главное военно-строительное управление №6 (ранее "Дальспецстрой") сообщило, что в ближайшие несколько дней перечислит работникам задержанную зарплату, погасив 80% задолженности, а также опровергло сообщения о забастовке строителей космодрома "Восточный".

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на одного из строителей, что рабочие субподрядчика "Дальспецстроя" СУ-701, занятые на строительстве космодрома "Восточный", не получали зарплату с января и начали забастовку.

"Ни забастовок, на приостановки работы на предприятии нет", — подчеркивается в сообщении.

"Благодаря предпринятым руководством предприятия мерам и активной претензионно-исковой работе на расчетный счет "Дальспецстроя" (ныне ФГУП "ГВСУ № 6") поступили взысканные с подрядной организации денежные средства — около 400 миллионов рублей. Они позволят погасить задолженность по заработной плате (в том числе, и перед строителями космодрома "Восточный") на 80%", — сообщает компания.

Отмечается, что сейчас ведется техническая работа по перечислению зарплаты работникам. В течение двух-трех дней все сотрудники предприятия получат заработную плату на банковские карты. Вопрос находится на особом контроле руководства организации и Минобороны России, говорится в сообщении.

Также сообщается, что "Дальспецстрой" неоднократно сообщал о финансовых трудностях, одной из причин которых стало неритмичное финансирование по некоторым объектам строительства. "Предприятие придерживается плана финоздоровления: ведется активная претензионно-исковая деятельность (истребование дебиторской задолженности), осуществляется жесткий финансовый контроль — все расчеты происходят путем перевода денежных средств на счета казначейства или на спецсчета в рамках реализации гособоронзаказа", — говорится в сообщении.

Ранее Спецстрой России был упразднен, а его функции переданы Минобороны. "Дальспецстрой" — крупнейшая строительная организация Дальнего Востока — был переименован в главное военно-строительное управление №6.