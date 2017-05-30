В Амурской области разбился пытавшийся скрыться от полиции мотоциклист

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая — РИА Новости. Мотоциклист в Амурской области погиб на федеральной трассе "Лена", пытаясь скрыться от полиции, сообщает УМВД региона.

ДТП со смертельным исходом произошло 28 мая, но сообщает о нем полиция во вторник. Вечером воскресенья инспекторами ДПС был замечен мужчина, управляющий мотоциклом без государственных номерных знаков. "Увидев сотрудников полиции, водитель увеличил скорость и попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП мотоциклист 1979 года рождения погиб", — сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Инспекторы включили проблесковые маячки и сирену во время преследования, а также требовали через громкоговоритель, чтобы мотоциклист остановился, но он это проигнорировал.

По факту ДТП начальником УМВД назначена служебная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. По факту гибели мотоциклиста доследственную проверку также организовал СК РФ по Амурской области.

ДТП произошло в Тындинском районе Амурской области. По информации местных СМИ, после случившегося на площади города Тында прошла акция протеста, несколько десятков людей жгли автомобильные покрышки, по улицам города проехали около 90 автомобилей с включенными аварийными сигналами.

Прокуратура Амурской области сообщила во вторник, что вечером 29 мая на площади "25-летие БАМа" в Тынде "неизвестные лица организовали несанкционированное публичное мероприятие". "В течение нескольких часов граждане самостоятельно разошлись. Прокуратурой Амурской области организована и проводится проверка законности действий сотрудников полиции при преследовании мотоциклиста и несанкционированного публичного мероприятия", — сообщает надзорное ведомство.