В Амурской области разбился пытавшийся скрыться от полиции мотоциклист

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая — РИА Новости. Мотоциклист в Амурской области погиб на федеральной трассе "Лена", пытаясь скрыться от полиции, сообщает УМВД региона.
Инспекторы включили проблесковые маячки и сирену во время преследования, а также требовали через громкоговоритель, чтобы мотоциклист остановился, но он это проигнорировал.
По факту ДТП начальником УМВД назначена служебная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. По факту гибели мотоциклиста доследственную проверку также организовал СК РФ по Амурской области.
Прокуратура Амурской области сообщила во вторник, что вечером 29 мая на площади "25-летие БАМа" в Тынде "неизвестные лица организовали несанкционированное публичное мероприятие". "В течение нескольких часов граждане самостоятельно разошлись. Прокуратурой Амурской области организована и проводится проверка законности действий сотрудников полиции при преследовании мотоциклиста и несанкционированного публичного мероприятия", — сообщает надзорное ведомство.