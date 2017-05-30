США
30.0530 мая06:27МСК
USD56.71-0.05
EUR63.37-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Амурской области разбился пытавшийся скрыться от полиции мотоциклист

05:5130.05.2017
06062
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСкорая помощь. Архивное фотоСкорая помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая — РИА Новости. Мотоциклист в Амурской области погиб на федеральной трассе "Лена", пытаясь скрыться от полиции, сообщает УМВД региона.

Александр Поломанов. Архивное фото
© Фото : аккаунт Александра Поломанова в сети "ВКонтакте"
Фанат "бумера". Гибель ставропольца от рук гаишников расколола общество
ДТП со смертельным исходом произошло 28 мая, но сообщает о нем полиция во вторник. Вечером воскресенья инспекторами ДПС был замечен мужчина, управляющий мотоциклом без государственных номерных знаков. "Увидев сотрудников полиции, водитель увеличил скорость и попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП мотоциклист 1979 года рождения погиб", — сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Инспекторы включили проблесковые маячки и сирену во время преследования, а также требовали через громкоговоритель, чтобы мотоциклист остановился, но он это проигнорировал.

По факту ДТП начальником УМВД назначена служебная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. По факту гибели мотоциклиста доследственную проверку также организовал СК РФ по Амурской области.

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Под Благовещенском на мотоцикле насмерть разбился австралиец
ДТП произошло в Тындинском районе Амурской области. По информации местных СМИ, после случившегося на площади города Тында прошла акция протеста, несколько десятков людей жгли автомобильные покрышки, по улицам города проехали около 90 автомобилей с включенными аварийными сигналами.

Прокуратура Амурской области сообщила во вторник, что вечером 29 мая на площади "25-летие БАМа" в Тынде "неизвестные лица организовали несанкционированное публичное мероприятие". "В течение нескольких часов граждане самостоятельно разошлись. Прокуратурой Амурской области организована и проводится проверка законности действий сотрудников полиции при преследовании мотоциклиста и несанкционированного публичного мероприятия", — сообщает надзорное ведомство.

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена