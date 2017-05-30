На Дальнем Востоке за сутки сгорело около 2,3 тысячи гектаров леса

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Пятнадцать лесных пожаров на площади 2,28 тысячи гектаров было зарегистрировано в минувшие сутки на Дальнем Востоке, из низ 2,25 тысячи гектаров горели в Хабаровском крае, сообщает во вторник департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе действовали 15 очагов: 12 в Хабаровском крае, два в Амурской области и один в Камчатском крае. Площадь, пройденная пожарами за сутки, превысила 2,28 тысячи гектара. Практически вся она пришлась на Хабаровский край – 2,25 тысячи гектара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении возгораний работали 218 человек, 47 единиц техники. К утру вторника ликвидировано четыре пожара. Продолжают гореть еще 11, из них 10 в Хабаровском крае, один в Камчатском крае.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 939 лесных пожаров на площади 142 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 843, но на значительно большей площади – 923,8 тысячи гектаров.