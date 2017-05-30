В детской больнице в Биробиджане нашли тараканов

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Прокуратура Биробиджана провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детской областной больнице, по результатам которой Роспотребнадзор оштрафовал главврача за наличие тараканов в помещении, сообщает во вторник областная прокуратура.

Основанием для проверки послужило сообщение местных СМИ о "полчищах тараканов в детской больнице", которые "пугают юных пациентов". Проверку по публикации проводила прокуратура с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области.

"Установлено, что руководством больницы неудовлетворительно осуществляется контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений в части проведения дезинсекционных мероприятий в соматическом отделении больницы. В ходе проверки специалистами проведено энтомологическое обследование, которое показало наличие нескольких особей тараканов в помещении", — говорится в сообщении.

В отношении главного врача прокуратура возбудила административное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений" — он получил штраф.

Кроме того, с начала 2015 года на контроле прокуратуры находится исполнение решения суда, который обязал больницу до конца 2018 года провести капитальный ремонт — первый с момента ее строительства в 1976 году. Инженерные системы, система водо- и теплоснабжения обветшали и требуют замены.