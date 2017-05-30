Ураган в Центральной России оставил без света более 30 тысяч человек

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 30 тысяч человек из Тульской, Московской и Рязанской областей отключены от электроснабжения, которое планируется восстановить к 8 часам утра вторника, сообщается на сайте Центрального регионального центра МЧС РФ.

В понедельник на ряд регионов центра России обрушились дожди с грозами и сильным ветром. По данным МЧС, ожидалось выпадение обильных осадков в виде дождя с градом, а также усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

"По состоянию на 01.00 часов 30 мая 2017 года в зоне отключения от электроснабжения остаются три субъекта: Тульская, Московская и Рязанская области, с общей численностью: 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально-значимых объектов, более 9 тысяч жилых домов с населением свыше 30 тысяч человек. Ориентировочное подключение планируется к 8 часам 30 мая 2017 года", — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели работают в режиме повышенной готовности. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения и расчистке придворовых территорий.