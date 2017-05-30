Уровень воды в реках Ставропольского края за сутки снизился на 15-20 см

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Уровень воды в реках Ставропольского края за сутки снизился на 15-20 сантиметров, доложил главе МЧС России Владимиру Пучкову начальник регионального главка Игорь Иваницкий.

"Колебания уровня воды в реках не наблюдается. За сутки уровень снизился на 15-20 сантиметров. Положительная динамика прогнозируется и в ближайшие сутки", — сказал он в ходе селекторного совещания.

Он уточнил, что на Отказненском водохранилище развёрнуты два гидропоста, а всего на реках региона обустроены 23 гидрологических поста. Шесть из них были установлены дополнительно после начала паводка.

Пучков потребовал держать ситуацию на водохранилище на жёстком контроле.

В Ставропольском крае были подтоплены более 1,7 тысячи домов, в которых живут свыше 5,5 тысяч человек. Более 2 тысяч человек были отселены. На всей территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.