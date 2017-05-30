Уровень воды в реках Ставропольского края за сутки снизился на 15-20 см
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Уровень воды в реках Ставропольского края за сутки снизился на 15-20 сантиметров, доложил главе МЧС России Владимиру Пучкову начальник регионального главка Игорь Иваницкий.
"Колебания уровня воды в реках не наблюдается. За сутки уровень снизился на 15-20 сантиметров. Положительная динамика прогнозируется и в ближайшие сутки", — сказал он в ходе селекторного совещания.
Он уточнил, что на Отказненском водохранилище развёрнуты два гидропоста, а всего на реках региона обустроены 23 гидрологических поста. Шесть из них были установлены дополнительно после начала паводка.
Пучков потребовал держать ситуацию на водохранилище на жёстком контроле.
В Ставропольском крае были подтоплены более 1,7 тысячи домов, в которых живут свыше 5,5 тысяч человек. Более 2 тысяч человек были отселены. На всей территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Около тысячи семисот домов оказались в зоне подтопления после обрушившихся на Ставропольский край продолжительных дождей.
Самая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.
Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой, однако на данный момент угрозы прорыва дамбы нет.
На данный момент паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
Часть группировки МЧС была переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.
Всего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.
Из района возможного затопления были отселены почти три тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.
В настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.
В МЧС отмечают позитивную динамику схода паводка. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.