В Зеленограде пьяная женщина ранила мужа и угрожала ножом врачам скорой

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Жительница Зеленограда в ходе семейной ссоры ранила мужа и угрожала ножом прибывшим на помощь врачам, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По предварительным данным, в понедельник днем бригада скорой помощи выехала на вызов к мужчине, который получил незначительные телесные повреждения в ходе ссоры со своей женой. После приезда медиков, пьяная женщина начала угрожать им ножом. Один из медработников сообщил о происшествии в правоохранительные органы и женщину обезвредили.

"По факту высказывания 36-летней женщиной угроз убийством в адрес медицинских работников проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и опрашиваются медработники. Женщина была доставлена в следственный отдел для разбирательства.