В Волгограде потерпел крушение мотодельтаплан

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Мотодельтаплан потерпел крушение в Советском районе Волгограда, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, за управлением летательного аппарата находился 49-летний житель Москвы, дельтаплан столкнулся с опорой ЛЭП, из-за чего совершил жесткую посадку. Пилот скончался", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что крушение произошло в районе поселка Песчанка. Южное следственное управление на транспорте СК РФ в данный момент выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщает СК России, мужчина арендовал мотодельтаплан у волгоградской фирмы как частное лицо и это был не первый его полет. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.