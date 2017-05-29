Сын саратовского депутата получил два года колонии за обман дольщиков

САРАТОВ, 29 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Кировский райсуд Саратова в понедельник приговорил бывшего директора строительной организации Артема Сергеева, сына депутата Саратовской областной думы Алексея Сергеева, к двум годам лишения свободы по обвинению в обмане 75 дольщиков на 116 миллионов рублей, сообщила областная прокуратура.

Ранее прокуратура сообщала, что, по версии следствия, с мая 2012 года по декабрь 2013 года должностные лица компании "Новострой 21 век" заключили с 75 физическими и юридическими лицами договоры о долевом участии в строительстве 14-этажного кирпичного жилого дома в городе Энгельсе на сумму свыше 116 миллионов рублей. Следователи считают, что в дальнейшем застройщик создавал видимость строительства объекта, направляя часть средств на строительство других объектов.

Следствие и суд установили, что строительство дома было остановлено на уровне шестого этажа, помещения дольщикам не переданы, а финансово-хозяйственную деятельность строительная компания прекратила, причинив существенный вред законным правам и интересам участников долевого строительства. Обвинение в злоупотреблении полномочиями было предъявлено Артему Сергееву.

"Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил Сергееву наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время 14-этажный жилой дом принят другой строительной компанией, которая продолжает его строительство.