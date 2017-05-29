В Рязанской области несколько тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Около 5,6 тысячи человек в Рязанской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в материалах Минэнерго РФ.

С 18.00 по настоящее время из-за дождя и ветра с порывами до 18 метров в секунду происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Рязаньэнерго"), отмечает министерство.

"По состоянию на 19.00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 11; ТП 6-10 кВ – 147. Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 5,6 тысячи человек)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 15 бригад в составе 35 человек и 16 единиц специальной техники.